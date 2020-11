Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Ronald Koeman sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h00 par A.M.

Présent en conférence de presse avant le choc contre l'Atlético de Madrid, Ronald Koeman n'a pu échapper aux questions concernant l'avenir de Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain.

Enjeu majeur de la campagne électorale pour désigner le prochain président du FC Barcelone, la prolongation de Lionel Messi est au cœur de tous les débats en Catalogne. Et pour cause, quelques mois après avoir fait le forcing pour quitter le Barça, l'Argentin n'a toujours pas prolongé son bail qui arrive à échéance en juin prochain. Et alors que Lionel Messi ne manque plus une occasion d'afficher sa lassitude publiquement, comme en témoigne sa récente sortie à son retour d'Argentine à l'aéroport de Barcelone, le malaise semble prendre de l'ampleur et un départ du sextuple Ballon d'Or semble être toujours envisageable. Ronald Koeman a évoqué cette situation.

«C'est lui qui doit prendre sa décision concernant son avenir»