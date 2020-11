Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil parfait pour remplacer Jordan Amavi !

Publié le 23 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Jordan Amavi arrivera à expiration en juin prochain avec l’OM, le club phocéen pourrait être un point de chute parfaitement viable pour le jeune Romain Perraud de Brest. Surtout qu’il est très courtisé sur le marché…

« Amavi et Thauvin ? Je n’ai aucune deadline. Mon rôle c’est de convaincre des personnes de partager un projet et, mettre une deadline ou une pression à un joueur dans sa dernière année, est contreproductif. Concernant les joueurs en fin de contrat, nous avons commencé à parler. On va voir ce qu’il va se passer », expliquait récemment Pablo Longoria au micro du Phocéen sur l’avenir très incertain de Florian Thauvin et Jordan Amavi, qui arriveront en fin de contrat avec l’OM en juin prochain. En clair, il pourrait être contraint de recruter un nouveau latéral gauche l’été prochain, et un profil semble parfaitement convenir en Ligue 1…

Pourquoi pas Perraud à l’OM ?

Romain Perraud (23 ans), le jeune latéral gauche du Stade Brestois, aurait le profil idéal pour l’OM. Auteur d’un début de saison XXL avec son club (3 buts, 4 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1), Perraud fait preuve d’une efficacité redoutable et certainement d’une belle marge de progression, ce qui pourrait donc convenir à l’OM. Toutefois, méfiance si Pablo Longoria envisage de recruter le latéral brestois, puisque Le 10 Sport vous a révélé ex exclusivité que Perraud était déjà très courtisé sur le marché.