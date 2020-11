Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : La Ligue 1 s’intéresse à Romain Perraud (Brest)…

Publié le 22 novembre 2020 à 12h40 par Alexis Bernard

En pleine forme du côté de Brest, Romain Perraud commence à intéresser plusieurs clubs de Ligue 1.

Il fait partie des hommes en forme du côté de Brest avec trois buts et quatre passes décisives en dix rencontres. Sur son côté gauche, Romain Perraud enchaîne une nouvelle saison de très belle facture. Et sa progression ne passe pas inaperçue. D’après nos sources, plusieurs clubs de Ligue 1 commencent à regarder très sérieusement le dossier. Des clubs qui pourraient permettre au Français de franchir un nouveau cap après son arrivée en Bretagne, à l’été 2019. Sous contrat avec Brest jusqu’en juin 2023, il souhaite toutefois aller au terme de sa saison 2020-2021. Un départ cet hiver est exclu. Et il se murmure que Brest songe prochainement à lui proposer une prolongation de contrat afin de le récompenser de ses performances et de verrouiller son avenir.