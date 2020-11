Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane persiste et signe pour son avenir !

Publié le 22 novembre 2020 à 11h00 par A.D.

Alors qu'il joue dans le club de ses rêves, Mariano Diaz serait totalement opposé à un changement de cap. Malgré sa situation compliquée sous la houlette de Zinedine Zidane, le buteur de 27 ans serait toujours aussi déterminé à réussir au Real Madrid.

Zinedine Zidane reste un grand fan de Karim Benzema, mais il aurait beaucoup de mal avec Mariano Diaz et Luka Jovic. Dans cette optique, le coach du Real Madrid aurait tenté à plusieurs reprises de se séparer de ses deux attaquants indésirables, sans succès. Alors que Mariano Diaz et Luka Jovic sont toujours dans son effectif, Zidane espérerait toujours les voir partir. Toutefois, en ce qui concerne l'ancien de l'OL, le technicien français ne devrait pas réussir à le convaincre de faire ses valises.

Mariano Diaz exclurait toujours un départ