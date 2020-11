Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho vient chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 22 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid pourrait se dessiner, le PSG garderait espoir et resterait en embuscade. Mais le club de la capitale devrait être contraint de se frotter à Tottenham.

Depuis quelques semaines à présent, l’avenir de Sergio Ramos fait couler beaucoup d’encre dans la presse. L’emblématique défenseur du Real Madrid dont il en est d’ailleurs le capitaine dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain. Selon certains médias espagnols, le PSG compterait profiter de l’incertitude régnant autour de l’avenir de l’international espagnol afin de trouver un accord pour le faire venir gratuitement à la fin de la saison. La tendance est cependant à une prolongation ces dernières heures, mais si ce n’était pas le cas, tout ne serait pas joué d’avance pour le PSG pour autant.

Mourinho pour jouer les trouble-fête avec Sergio Ramos