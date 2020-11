Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le danger se précise pour Paul Pogba !

Publié le 22 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

En prise avec la Juventus pour attirer Paul Pogba, le Real Madrid pourrait être inquiété par ce club que le champion du monde connaît déjà. Mais la question du salaire serait déterminante pour sceller l'avenir de l'actuel milieu de Manchester United.

Ce n'est plus une nouveauté, l'aventure de Paul Pogba à Manchester United est loin d'être idéale. En difficulté, bousculé par ses entraîneurs successifs, le joueur de 27 ans peine à afficher son plein potentiel sur les terrains de Premier League. D'autant plus que son manque de confiance, sa réticence et ses envies de départ ne doivent pas arranger les choses. Malgré sa prolongation jusqu'en 2022 décidée par les Red Devils en activant une clause, le champion du monde ne devrait plus faire long feu à Manchester United. Paul Pogba a répété son amour et son rêve de jouer au Real Madrid, et l'intérêt serait réciproque pour Zinédine Zidane.

La Juventus en embuscade pour Pogba