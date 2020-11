Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont manqué le coche pour cette piste de l’OM !

Publié le 22 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Auteur d’un début de saison époustouflant avec le Stade de Reims, Boulaye Dia a été courtisé par l’OM cet été et figure toujours dans le viseur des Phocéens. Avant de rejoindre les rangs champenois, le buteur aurait pu porter les couleurs de l'ASSE.

Cet été, l’OM a longtemps cherché un renfort de poids pour son attaque. Si le jeune Luis Henrique est arrivé, ce dernier peine à trouver du temps de jeu. Et alors que Dario Benedetto, le titulaire en pointe de l’OM n’a toujours pas débloqué son compteur but, l’une des pistes offensives de Pablo Longoria Boulaye Dia, enchaîne les buts avec le Stade de Reims. Avec huit réalisations en autant de match en Ligue 1, l’attaquant Français flambe. De quoi laisser d’énormes regrets aux Olympiens qui seraient pourtant toujours dans le coup, mais aussi à l’ASSE, qui aurait pu le compter dans ses rangs il y a plusieurs années.

Les Verts ont manqué Dia deux fois