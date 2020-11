Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une énorme ouverture pour Dele Alli !

Publié le 21 novembre 2020 à 23h45 par A.M.

Intéressé par Dele Alli en fin de mercato, le PSG pourrait bien revenir à la charge cet hiver. Et cela tombe bien, l'international anglais souhaiterait quitter Tottenham.

Durant le mercato estival, le PSG a multiplié les pistes, notamment au milieu de terrain. Et alors que Danilo Pereira et Rafinha ont débarqué dans les dernières heures du marché des transferts, Leonardo a tenté d'autres options auparavant, à l'image de Dele Alli, en manque de temps de jeu à Tottenham. Un prêt avec option d'achat a été envisagé, mais Daniel Levy, président des Spurs , s'est finalement opposé à ce départ. Toutefois, cette opportunité pourrait se présenter à nouveau au mois de janvier.

Dele Alli pourrait forcer son départ cet hiver