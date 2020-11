Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria calme le jeu pour une recrue estivale !

Publié le 21 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Recruté cet été contre un chèque de 8M€, Luis Henrique ne dispose que d'un temps de jeu relativement limité depuis son arrivée à l'OM. Pablo Longoria demande toutefois de la patience envers le jeune brésilien...

Si Pablo Longoria a essuyé de nombreux échecs dans sa recherche d'une doublure de Dario Benedetto cet été, le Head of Football de l'OM est toutefois parvenu à s'attacher les services de Luis Henrique, jeune ailier brésilien prêté à Botafogo par Tres Passos la saison dernière. Une recrue pour préparer l'avenir et probablement en prévision du départ de Florian Thauvin, libre de tout contrat l'été prochain. Toutefois, malgré le prix du transfert et l'enchaînement des matchs tous les trois jours, André Villas-Boas ne semble pas accorder sa confiance à Luis Henrique, qui n'a pu bénéficier que de 45 minutes de jeu à travers trois matchs depuis son arrivée. Si le technicien portugais a récemment été taclé par une ancienne figure de l'OM, Pablo Longoria ne désespère pas pour le jeune joueur de 18 ans, et a tenu à calmer le jeu en demandant de la patience.

« Il faut être patient avec Luis Henrique »