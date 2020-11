Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est-il l’entraineur idéal pour Marseille ?

Publié le 21 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

L'avenir d’André Villas-Boas, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, soulève toujours plus de doutes. Selon vous, Villas-Boas est-il vraiment l’homme qu’il faut à l’OM ? C'est notre sondage du jour !

Partira ? Ne partira pas ? Personne ne sait vraiment ce que fera André Villas-Boas. L’entraineur de l’Olympique de Marseille a toujours donné l’image de quelqu’un pouvant claquer la porte à tout moment. Il a d’ailleurs brandi la menace d’un départ en fin de saison dernière, liant son sort à celui d’Andoni Zubizarreta. Le directeur sportif est toutefois parti, alors que Villas-Boas est resté à l’OM. Et le successeur de Zubizarreta semble miser beaucoup sur le coach portugais, comme il l’a expliqué ce vendredi. « J’aimerais qu’André continue avec nous » a déclaré le head of football de l’OM, lors d’un question/réponse organisé par Le Phocéen . « On va en parler. Mais j’aimerais partager l’avenir de ce club avec André et, dans tous les projets que j’ai en tête, il est là ». Il ne reste que quelques mois de contrat à Villas-Boas et son avenir va donc devenir un sujet important au sein de l’OM. Selon vous, est-il l’homme de la situation ?

La stabilité avec Villas-Boas... ou le rêve Galtier ?

André Villas-Boas est tout de même l’homme qui a ramené l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, sept après sa dernière participation. Certes les prestations de l’équipe dans la compétition laissent à désirer jusqu’à maintenant, mais le Portugais semble s’inscrire dans un projet sur la durée, comme a pu le confier Pablo Longoria. D'un autre côté, il y a un rêve qui pourrait se réaliser, à la fin de la saison. Christophe Galtier, ancien joueur de l’OM, ainsi que natif de Marseille et considéré actuellement comme le meilleur coach de Ligue 1, sera en fin de contrat avec le LOSC. Si l’OM souhaite l’attirer, c’est donc maintenant ou jamais ! A moins que vous ne pensiez que les Marseillais ne doivent se tourner vers d’autres profils...



Alors, selon vous Villas-Boas est-il l’entraineur idéal pour Marseille ?