Foot - Mercato

Mercato : L’énorme annonce de Raiola sur l’avenir d’Ibrahimovic !

Publié le 21 novembre 2020 à 17h05 par La rédaction

Agent de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola s’est enflammé pour la forme olympique de l’attaquant du Milan AC qui aurait selon lui de belles années devant lui avant de raccrocher.