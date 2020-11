Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Rafinha sur son arrivée à Paris !

Publié le 21 novembre 2020 à 16h45 par A.M.

Arrivé dans les dernières minutes du mercato, Rafinha reconnaît qu'il ne s'attendait pas à découvrir une telle ambiance au sein du vestiaire du PSG.

Dans les dernières heures du mercato, Leonardo a attiré plusieurs joueurs. Danilo Pereira et Moise Kean sont ainsi arrivés sous la forme d'un prêt, mais la vraie surprise concernait Rafinha. Le Brésilien, qui n'entrait plus dans les plans de Ronald Koeman, a été cédé par le FC Barcelone pour 0€, avec simplement 3M€ de bonus et un pourcentage à la revente estimé à 35%. L'arrivée de Rafinha a donc tout de la bonne affaire. Et visiblement, l'ancien joueur de l'Inter Milan ne regrette pas son choix.

Rafinha ne s'attendait pas à ça