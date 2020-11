Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a une grosse brèche à exploiter pour Lautaro Martinez !

Publié le 21 novembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait identifié le profil de Lautaro Martinez il y a de longues semaines. Malgré le transfert d'El Pistolero vers l'Atlético, le Barça n'est pas parvenu à s'octroyer le buteur argentin lors du dernier mercato estival. Alors qu'il s'intéresserait toujours à Lautaro Martinez, Ronald Koeman pourrait avoir une grosse fenêtre de tir et enfin obtenir gain de cause.

Alors que Luis Suarez a fêté ses 33 ans, le FC Barcelone aurait commencé à préparer sa succession il y a déjà plusieurs mois. Dans cette optique, le Barça aurait coché le nom de Lautaro Martinez et l'aurait ciblé pour qu'il soit le digne héritier d' El Pistolero . En pleine révolution lors du dernier mercato estival, le club catalan s'est séparé de bon nombre de joueurs, et en particulier de Luis Suarez, transféré à l'Atlético. Orphelin du buteur uruguayen, l'écurie blaugrana se serait activé en coulisse pour lui trouver un remplaçant. Ainsi, le Barça aurait tenté le tout pour le tout pour s'attacher les services de Lautaro Martinez, sans succès. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone n'aurait pas eu les moyens de répondre aux attentes XXL, de l'ordre de 111M€, de l'Inter pour Lautaro Martinez. Malgré cet échec de cet été, Ronald Koeman n'aurait pas perdu espoir et serait toujours déterminé à s'offrir le numéro 10 des Nerazzurri . Et il pourrait avoir davantage de réussite en 2021 pour réaliser ce coup.

Une prolongation reportée à juin pour Lautaro Martinez ?