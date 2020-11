Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria fait une révélation sur le départ de Maxime Lopez !

Publié le 21 novembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Prêté à Sassuolo cette saison, le départ de Maxime Lopez cet été a longuement fait débat du côté de la cité phocéenne. Head of Football de l'OM, Pablo Longoria s'est justifié à propos du départ du jeune milieu de 22 ans, révélant notamment un pourcentage à la revente pour le jeune minot, qui a prolongé son contrat avant de partir.

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez n'est jamais parvenu à répondre aux espoirs placés en lui au sein du club olympien et s'est envolé vers Sassuolo cet été, un an avant l'expiration de son contrat avec l'OM. Sous André Villas-Boas, le jeune milieu de terrain a rapidement perdu sa place au sein du onze de départ, affirmant même que son départ vers la Série A lui a permis de reprendre confiance en lui : « La saison dernière, comme lors du début de saison, ça a été très compliqué pour moi à Marseille. Je n’avais pas forcément la confiance du coach et je ne rentrais pas forcément dans ses plans. De pouvoir retrouver la confiance d’un coach et de rejouer, ça me fait énormément de bien », avait-il déclaré lors d'un entretien à BeIn Sports le 8 novembre dernier. Alors que Maxime Lopez est désormais épanoui sous les ordres de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria est revenu sur le départ du jeune minot.

« Entre 0€ et 1€ je préfère toujours 1€ »