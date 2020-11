Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait un vrai coup à jouer en Ligue 1 !

Publié le 21 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

N’ayant toujours pas remplacé Bouna Sarr, l’OM pourrait se repencher sur la question en janvier. Et alors qu’un intérêt pour Thomas Foket avait filtré cet été, ce mariage pourrait être parfait pour chacun.

Avec le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich dans les dernières heures du mercato, l’OM a perdu son arrière droit et n’a pas réussi à le remplacer. Pourtant, Pablo Longoria a étudié différentes pistes. Le « Head of Football » phocéen pensait notamment avoir bouclé l’arrivée de Joakim Maehle avant que l’opération n’avorte finalement à cause de Genk. De même, l’OM a également regardé en Ligue 1. Il y a quelques jours, la presse belge révélait ainsi un intérêt pour Thomas Foket, latéral de Reims, pour qui des renseignements avaient été pris auprès de son agent.

« Un challenge qui peut l’intéresser »