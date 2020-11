Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses surprises avec Eriksen !

Publié le 21 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen pourrait faire ses valises au mois de janvier. La direction des Nerazzurri et le joueur, lui-même, voudraient se séparer et boucler une vente lors du prochain mercato. Toujours en quête de renfort au milieu de terrain, Leonardo serait prêt à profiter de la situation et pourrait tenter d'inclure Leandro Paredes dans la transaction. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait garder un œil sur Arsenal, Chelsea et Manchester United, qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier.

Depuis son arrivée à l'Inter à l'hiver dernier, Christian Eriksen vit un véritable calvaire. En grande difficulté à Milan, le milieu offensif danois peine à emmagasiner du temps de jeu et à obtenir les faveurs d'Antonio Conte. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato estival. Conscient de la situation de Christian Eriksen, Leonardo aurait même pensé à le recruter, mais il s'est finalement tourné vers Danilo Pereira et Rafinha. Alors que les choses ne se sont pas du tout arrangées pour le Danois, un départ serait plus que d'actualité pour le mois de janvier. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG serait prêt à exploiter la brèche.

Une vente sinon rien pour Christian Eriksen ?

Selon les informations du Corriere dello Sport , divulguées ce samedi matin, l'Inter aurait décidé de vendre Christian Eriksen lors du prochain mercato estival. Ainsi, le club emmené par Antonio Conte aurait fixé ses exigences pour le transfert de son milieu offensif. Comme l'a indiqué le média transalpin, les Nerazzuri espéreraient récupérer une somme proche de 22M€ pour Christian Eriksen au mois de janvier. De son côté, le joueur souhaiterait également mettre fin à sa collaboration avec l'Inter. Toutefois, il ne compterait pas partir dans n'importe quelle condition. En effet, Christian Eriksen fermerait la porte à un départ sous la forme d'un échange de prêts. A en croire le Corriere dello Sport , l'ancien de Tottenham voudrait partir définitivement. Ainsi, Christian Eriksen ne verrait d'un bon oeil qu'un transfert. Et les pistes ne manqueraient pas pour son avenir.

Christian Eriksen proche d'un retour en Premier League ?