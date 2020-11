Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à activer une nouvelle piste surprenante ?

Publié le 21 novembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que le PSG s'intéresserait à Christian Eriksen, un autre milieu offensif de Serie A aurait les faveurs du club de la capitale.

En proie au doute, Christian Eriksen ne rayonne plus autant que par le passé. En difficulté à l'Inter, indésirable aux yeux d'Antonio Conte, l'international danois devrait, selon toutes vraisemblances, se diriger vers une nouvelle aventure. Que ce soit dès cet hiver, ou lors du prochain mercato estival. Alors que Leonardo a renforcé l'entrejeu parisien avec les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha, le PSG étudierait de nouvelles pistes. Ainsi, Christian Eriksen intéresserait le club de la capitale. Le secteur offensif apparaît comme une priorité du PSG puisque Dominik Szoboszlai et Houssem Aouar seraient également appréciés.

Ramsey entre la Premier League et le PSG ?