Mercato - OM : Longoria ne ferme pas la porte à l'arrivée d'un attaquant...

Publié le 20 novembre 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que l’OM connait des difficultés offensives cette saison, Pablo Longoria a ouvert la porte à l’arrivée d’un attaquant cet hiver si jamais une belle opportunité venait à se présenter pour les Phocéens.

En cette première partie de saison, l’OM fait face à de cruelles difficultés sur le plan offensif. Il faut dire que Dario Benedetto n’a toujours pas trouvé le chemin des filets, tandis que la recrue estivale Luis Henrique est pour l'instant peu utilisée par André Villas-Boas. Ainsi, la question d’un nouveau recrutement dans le secteur offensif de l’OM cet hiver commence à se poser, et à en croire les propos de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille pourrait bel et bien tenter un coup cet hiver. Cependant, le Head of Football des Phocéens se montre clair : il ne recrutera pas pour recruter, mais attendra de voir si des opportunités se présentent.

« S’il y a des opportunités, nous allons chercher et voir si c’est possible »