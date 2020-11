Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Julien Stéphan dans le dossier Camavinga !

Publié le 20 novembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Eduardo Camavinga a connu un été agité et continue d’être lié aux plus grands clubs européens dont le Real Madrid qui prévoirait de débourser 45M€ pour lui mettre la main dessus. Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan s’est confié sur ce dossier très délicat.

En l’espace de quelques mois seulement lors de l’exercice précédent, Eduardo Camavinga qui n’était alors âgé que de 17 ans avait montré des bribes de son incommensurable talent en France avec le Stade Rennais. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues aussi bien dans l’hexagone avec l’intérêt du PSG et à l’étranger puisque le Milan AC, le Borussia Dortmund, Manchester United, la Juventus et surtout le Real Madrid ont cultivé à leur tour le désir de recruter le jeune milieu de terrain qui a fêté le 10 novembre dernier ses 18 ans. À ce jour, la Juventus et le Real Madrid sembleraient être les deux plus gros obstacles du PSG dans ce dossier que Doha prendrait très au sérieux comme Le Parisien le révélait ces dernières semaines en marge du prochain mercato estival. Cependant, le Real Madrid attendrait patiemment le mercato en question afin de tenter sa chance en formulant une offre avoisinant les 45M€, lui qui se trouvera à un an de la fin de son contrat à Rennes. En conférence de presse, Eduardo Camavinga a fait savoir cette semaine que l’heure n’était pas à une prolongation ou à l’évocation des rumeurs concernant son avenir assurant être « au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard ».

Camavinga a lui-même pris la décision de rester…

Ayant vu sa fulgurante ascension de ses propres yeux au Stade Rennais puisqu’il en est l’entraîneur, Julien Stéphan n’a pas coupé aux questions sur le dossier Camavinga à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot La Chaîne . Et avant de parler de son avenir, Stéphan s’est attardé sur l’été agité de son milieu de terrain qui a eu très tôt la volonté de rester à Rennes pour une saison supplémentaire. « Il a très vite de lui-même dit qu’il souhaitait continuer dans son club formateur. De découvrir la Ligue des champions avec son club formateur. Il pensait que le mieux pour lui était de refaire une saison supplémentaire. C’est ce qu’il a fait. Il a très tôt pris cette décision là. On a tous trouvé en interne que c’était une décision intelligente ». Des propres mots de Julien Stéphan, Eduardo Camavinga se trouve actuellement dans la saison de la confirmation, qui va être la plus dure pour lui, mais sera-t-elle la dernière ?

… mais son avenir n’est pas encore scellé