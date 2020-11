Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan de Zidane avec Pogba sur le point d’aboutir ?

Publié le 20 novembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane verrait en Paul Pogba le milieu de terrain complet. Et le joueur de Manchester United chercherait à aller voir ailleurs en marge du prochain mercato estival. Le décor est planté.

Après les deux derniers mercato estivaux plutôt mouvementés pour Paul Pogba, le champion du monde tricolore pourrait enfin arriver à ses fins en quittant Manchester United l’été prochain. En effet, comme l’atteste la gestion d’Ole Gunnar Solskjaer depuis le début de saison, Pogba ne semblerait plus être la pierre angulaire de son projet United. Et l’arrivée de Donny Van de Beek devrait à terme, diminuer un peu plus le temps de jeu de Pogba. Selon les informations du Daily Telegraph , Manchester United prendrait en considération un prêt du Français cet hiver pour qu’il conserve une belle valeur marchande jusqu’à la fin de la saison pour qu’il soit vendu. La Juventus serait sur les rangs, bien que Gianluca Di Marzio assure que cette opération s’annonce compliquée d’un point de vue financier pour la Vieille Dame . Cependant, le Real Madrid serait susceptible de frapper fort avec Pogba.

Pogba, la recrue idéale de Zidane au milieu pour l’été prochain