Mercato - OM : Une vieille connaissance de Longoria pour succéder à Villas-Boas ?

Publié le 20 novembre 2020 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 20 novembre 2020 à 17h20

Ayant connu Pablo Longoria au FC Valence qui occupe aujourd’hui le poste de directeur du football de l’OM, Marcelino a été interrogé sur la possibilité qu’il prenne la suite d’André Villas-Boas à Marseille.

Après avoir réalisé une première saison de très bonne facture à l’OM, parvenant à ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des champions grâce à sa deuxième place du classement de Ligue 1, André Villas-Boas a mis tout le monde d’accord. Bien que son deuxième exercice paraît plus délicat à la tête de l’effectif phocéen, l’entraîneur de l’OM conserverait la confiance de son vestiaire et de ses dirigeants. Et alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, Villas-Boas a récemment fait savoir à l’ AFP qu’il ne comptait pas ouvrir les discussions avec Pablo Longoria avant le mois de février. En cas d’échec des négociations, qui pour remplacer Villas-Boas ?

Marcelino respecte Villas-Boas qui est en place à l’OM