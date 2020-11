Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace XXL se précise pour ce coup à 0€ !

Publié le 20 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Après Leonardo Balerdi, l'OM pourrait encore renforcer sa défense. Pablo Longoria suivrait de près la situation de Nikola Maksimovic, mais l'Inter pourrait avoir une avance considérable.

Quatrième meilleure défense du championnat, avec huit buts encaissés en neuf matches, l'OM pourrait poursuivre le renforcement de son arrière-garde. Après l'option d'achat levée pour Alvaro Gonzalez et le prêt de Leonardo Balerdi, un nouveau défenseur central serait sur les tablettes du club phocéen. Pablo Longoria, le head of football marseillais, étudierait le profil du Napolitain Nikola Maksimovic. En difficulté face à la charnière Kalidou Koulibaly-Kostas Manolas, le défenseur de 28 ans n'a disputé qu'une seule mi-temps en Serie A cette saison et son contrat avec le Napoli termine à la fin de la saison.

Un contrat attendrait déjà Maksimovic à l'Inter