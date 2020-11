Foot - Mercato - Marseille

Mercato - OM : Longoria botte en touche pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 20 novembre 2020 à 20h15 par H.G.

Alors que Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat à Marseille en juin prochain, Pablo Longoria a expliqué qu’il ne savait pas si l’attaquant français avait d’ores et déjà initié des discussions avec certains de ses prétendants.

C’est sans doute le feuilleton qui cristallise le plus l’attention du côté de l’OM en cette première partie de saison. En effet, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec les Phocéens, et il pourrait alors quitter Marseille librement s’il ne renouvelle pas son bail d’ici là. Ainsi, Simone Rovera a annoncé ce jeudi que Pablo Longoria avait initié des discussions dans l’optique d’une prolongation de Florian Thauvin à l’OM, et ce dans un contexte où l’AC Milan se montrerait particulièrement intéressé par la perspective de l’attirer dans ses rangs gratuitement l’été prochain.

Pablo Longoria ne sait rien des discussions de Florian Thauvin avec d’autres clubs !