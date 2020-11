Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup raté de peu avec Joao Felix !

Publié le 21 novembre 2020 à 11h00 par B.C. mis à jour le 21 novembre 2020 à 11h01

Alors qu’il fait les beaux jours de l’Atlético de Madrid aujourd’hui, Joao Felix aurait pu se révéler sous les couleurs du FC Barcelone, un club qui le suit depuis de nombreuses années…

Kylian Mbappé n’est pas l’unique jeune à affoler l’Europe du football. Agé de seulement 20 ans, Joao Felix est l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, et l’Atlético de Madrid n’a pas hésité à débourser 127M€ pour s’attacher ses services à l’été 2019. Après une première saison compliquée dans la capitale espagnole, Joao Felix semble aujourd’hui s’imposer sous les ordres de Diego Simeone, avec 7 buts et 3 passes décisives en 10 apparitions sous le maillot des Colchoneros cette saison. Mais la trajectoire de l’ancien attaquant du Benfica aurait pu être bien différente.

Comment le Barça a raté Joao Felix