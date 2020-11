Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti persiste et signe pour Isco !

Publié le 21 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que le nom d'Isco est annoncé avec insistance du côté d'Everton, Carlo Ancelotti a fait clairement savoir qu'il ne s'agissait que de rumeurs. A en croire le coach des Toffees, il ne s'est pas encore penché sur le prochain mercato.

Au plus mal au Real Madrid, Isco pourrait prendre le large lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, le milieu offensif merengue pourrait rejoindre son ancien coach, Carlo Ancelotti, à Everton. Interrogé sur une possible arrivée d'Isco chez les Toffees , le technicien italien a totalement balayé cette idée. « Ce n'est pas vrai que je suis derrière Isco. Nous n'avons pas commencé à penser à l'équipe pour le marché de janvier. Donc, ces commentaires sont, comme on dit ici, des conneries » , a confié Carlo Ancelotti à DIRECTV Sports co ce jeudi. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ex-entraineur du PSG en a rajouté une couche sur la piste Isco.

«C'est une rumeur venue de la presse, des médias»