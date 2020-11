Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Longoria laisse la porte ouverte à… Gignac !

Publié le 21 novembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac a récemment ouvert la porte à un retour en Ligue 1. Directeur du football de l’OM, Pablo Longoria ne semble pas écarter cette option et a utilisé Gianluigi Buffon pour illustrer sa pensée.

Ayant connu pour la majorité de sa carrière la Ligue 1 avec le FC Lorient, le Toulouse FC et l’OM, club qu’il a quitté en 2015, André-Pierre Gignac voit d’un bon oeil un retour dans l’élite du football français. Pour Téléfoot La Chaîne , le buteur des Tigres de Monterrey où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain, assurait récemment que le championnat français lui manquait. « Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Revenir en Ligue 1 ? Ma fin de carrière, parce que la Libertadores, ç'est resté en travers de la gorge ».

« Avoir ce type de personnages au sein d’un club est toujours important »