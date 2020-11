Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup Giroud va échapper à Longoria !

Publié le 21 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Ces derniers jours, le nom d'Olivier Giroud a circulé dans plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'OM. Mais son agent s'est montré très clair.

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud devrait prochainement quitter Chelsea où il est barré par une énorme concurrence dans le secteur offensif. Et cette fois-ci, les Blues n'ont pas d'option pour prolonger le contrat de l'attaquant français. Peu utilisé par Frank Lampard, le Champion du monde scrute déjà le marché et pourrait avoir plusieurs options en Ligue 1 où l'OM, l'OL et Bordeaux seraient à l'affût. Toutefois, l'agent du joueur, Michaël Manuello, se montre très clair quant à un possible retour d'Olivier Giroud en France.

Pas de retour en France pour Giroud