Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel aurait fixé une condition claire pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2020 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat au mois de juin, Kays Ruiz-Atil serait en pleine négociations avec le PSG pour prolonger. Alors qu'elle préférerait poursuivre son aventure dans le club de la capitale, la pépite de 18 ans voudrait voir son temps de jeu continuer à augmenter.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG a perdu deux de ses plus grands espoirs : Tanguy Kouassi (Bayern) et Adil Aouchiche (ASSE). En fin de contrat avec le club de la capitale, les deux pépites formées à Paris ont décidé de signer leur premier contrat pro ailleurs. Alors que Kays Ruiz-Atil est engagé jusqu'au mois de juin, Leonardo et le PSG pourraient vivre la même mésaventure l'été prochain. Selon les dernières informations du Parisien , le jeune talent de 18 ans ferait du PSG sa priorité pour son avenir. Alors qu'il discuterait avec sa direction pour prolonger, Kays Ruiz-Atil voudrait tout de même avoir certaines garanties avant de parapher un nouveau bail. Comme l'a précisé le média français, le natif de Lyon voudrait être rassuré à la fois sur l'aspect financier et sportif avant de signer son nouveau contrat de quatre ans avec le PSG. En ce qui concerne le terrain, Foot Mercato a confirmé la tendance ce vendredi.

Kays Ruiz-Atil voudrait des garanties sportives