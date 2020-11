Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étonnante réaction de Koeman sur la prolongation de Guardiola !

Publié le 20 novembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Pep Guardiola a finalement prolongé son contrat avec Manchester City. Ronald Koeman, dont la place pouvait être mise en danger par son collègue, s'est félicité de cet accord.

Le marché des entraîneurs pourrait être un véritable jeu des chaises musicales. De nombreux techniciens sont sur la sellette, en difficulté dans leur club. D'autres, libres, sont prêts à retourner sur les bancs. Ainsi Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino seraient les plus suivis. Mais Pep Guardiola, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, aussi attirait les convoitises. Le PSG, notamment, aurait approché l'entraîneur espagnol. Ce rêve a pris un coup ce jeudi. En effet, Guardiola a prolongé son aventure avec les Skyblues jusqu'en 2023.

« Si Pep Guardiola est heureux, je suis heureux »