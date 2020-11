Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions importantes pour la prolongation de ce talent du PSG !

Publié le 2 novembre 2020 à 13h15 par T.M.

Enclin à prolonger son contrat avec le PSG, Kays Ruiz-Atil devrait toutefois avoir certaines exigences pour parapher ce nouveau bail.

A 18 ans, Kays Ruiz-Atil est de plus en plus utilisé par Thomas Tuchel au PSG. Ce samedi, contre le FC Nantes, c’est d’ailleurs lui qui est entré à la mi-temps pour venir remplacer Moise Kean. Petit à petit, l’ancien du FC Barcelone se fait donc une place au sein du club de la capitale, où il espère bien continuer sa carrière. En effet, depuis plusieurs mois, la question de sa prolongation revient sur la table, alors que son contrat expire à la fin de la saison. Néanmoins, Leonardo pourrait être confiant dans ce dossier puisque selon les dernières informations du Parisien, Kays Ruiz-Atil ferait d’une prolongation au PSG sa priorité. Mais encore faut-il que les bons arguments soient mis sur la table pour parvenir à cette signature…

Des points importants !