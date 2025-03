PSG : Le cauchemar de Donnarumma !

Axel Cornic

Porté en héros après le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma ne semble pas convaincre tout le monde au Paris Saint-Germain. Et ça ne plait pas du tout en Italie, où la presse se demande comment un joueur de son niveau peut être remis en question au moindre faux pas.

Dès son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été installé comme un titulaire indiscutable au PSG, avec notamment Keylor Navas qui a été sacrifié pour lui faire de la place. Mais il est loin d’être intouchable, puisque l’Italien est régulièrement pointé du doigt, comme cela a été le cas récemment après le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool.

Benzema hante les nuits de Donnarumma

Et c’est loin d’être la première fois, puisque tout le monde se souvient de l’énorme vague de critiques qui s’est abattue sur Donnarumma en 2022, après l’élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, face au Real Madrid. D’ailleurs, La Gazzetta dello Sport laisse entendre que du côté de Paris on ressortirait régulièrement cette histoire et surtout l’évènement marquant face à Karim Benzema, qui avait fait basculer la rencontre. Pour rappel, les Madrilènes s’étaient imposés au retour (3-1), après avoir perdu à l’aller au Parc des Princes (0-1).

« Ça m’est resté en travers de la gorge »

Et le principal intéressé ne semble toujours pas avoir tourné la page ! Invité du podcast Viva el Futbol, le gardien du PSG était en effet revenu sur cet épisode malheureux avec Benzema. « Ça m’est resté en travers de la gorge » a déclaré Gianluigi Donnarumma, face notamment aux anciens footballeurs Antonio Cassano, Nicola Ventola et Daniele Adani. « J'ai moi-même aussi commis une erreur, je devais rester à terre. À partir du moment où l'arbitre ne siffle pas faute et que Benzema marque, jamais de la vie l'arbitre n'annule le but au Bernabeu ».