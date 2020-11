Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une catastrophe se profile pour le projet McCourt !

Publié le 21 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, l'OM pourrait cependant voir filer Florian Thauvin et Jordan Amavi libres.

Dans les prochaines semaines, l'Olympique de Marseille devra vendre afin d'équilibrer ses comptes. Cet été, à part les 10M€ récupérés grâce à la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich, aucun joueur n'a pu renflouer les caisses du club phocéen. Par conséquent, l'OM va devoir réaliser d'autres ventes dans les prochains mois afin d'équilibrer ses comptes et éventuellement réinvestir sur le marché, malgré l'assouplissement des règles du fair-play financier.

Thauvin et Amavi vers un départ libre ?