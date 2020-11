Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait jouer un mauvais tour à Zidane avec Pogba !

Publié le 20 novembre 2020 à 21h30 par A.D.

La Juventus n'aurait pas les moyens de rivaliser avec le Real Madrid pour Paul Pogba. A moins que Mino Raiola ne vienne mettre son grain de sel sur ce dossier et ne trouve la solution pour rapatrier La Pioche à Turin.

Lors des dernières fenêtre de transferts, le Real Madrid et la Juventus se seraient disputés le recrutement de Paul Pogba à plusieurs reprises. Alors que La Pioche défend toujours les couleurs de Manchester United, la Maison-Blanche et la Vieille Dame n'auraient pas tiré un trait définitif sur lui, bien au contraire. Toutefois, la Juve devrait avoir de grosses difficultés à obtenir gain de cause pour la simple et bonne raison qu'elle n'aurait pas les moyens de ses ambitions. A en croire Gianluca Di Marzio, les Bianconeri seraient trop juste financièrement pour boucler le transfert de Paul Pogba dans un avenir proche. « Paul Pogba à la Juventus ? Ce serait une bonne affaire. C’est un joueur qui a le potentiel pour changer une équipe, le milieu de terrain de la Juventus aurait besoin de son talent, de sa force physique, de sa générosité, ce serait une belle signature, mais je ne sais pas si c'est faisable avec les difficultés économiques de la Juventus et de la Serie A. Manchester United ne vous aide pas comme la Fiorentina l'a fait pour Chiesa, vous devez dépenser beaucoup d'argent si vous voulez ce genre de joueurs, en Angleterre tous les clubs veulent du cash et immédiatement... ce ne sera pas une situation facile en raison des difficultés auxquelles notre football est confronté » , a expliqué dernièrement le journaliste italien à Tribalfootball.com .

Mino Raiola pourrait sauver la Juventus pour Paul Pogba