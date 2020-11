Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le ton est donné pour Eduardo Camavinga !

Publié le 21 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Sachant à quel point Eduardo Camavinga est courtisé et notamment par le Real Madrid, son entraîneur Julien Stéphan a évoqué l’avenir du milieu du Stade Rennais et de son éventuel transfert à la fin de la saison.

À tout juste 18 ans, Eduardo Camavinga aurait pu quitter le Stade Rennais lors du dernier mercato. Cependant, comme l’a souligné Julien Stéphan ces dernières heures, la décision de rester en Bretagne pour une saison supplémentaire ne s’est pas faite attendre et a été prise par le principal intéressé. Souhaitant confirmer sa belle saison, Camavinga a tenu à rempiler pour une année supplémentaire à Rennes. D’après Eurosport UK , le Real Madrid pourrait tenter de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival en formulant une offre avoisinant les 45M€. Interrogé sur l’avenir de sa pépite, l’entraîneur du Stade Rennais a laissé entendre qu’une bataille aux enchères pourrait avoir lieu, mettant l’accent sur les offres dont il fera l’objet.

« On verra les offres »