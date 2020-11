Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Marcelo, Modric… L'effectif de Zidane totalement chamboulé ?

Publié le 21 novembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait de grands projets de recrutement pour la fenêtre estivale des transferts 2021, le club de la capitale espagnole songerait à se séparer de plusieurs de ses joueurs pour permettre les arrivées d’éléments qui incarneraient une nouvelle ère de son histoire.

Si le Real Madrid s’est montré inactif cet été sur le marché des transferts en raison de ses pertes financières provoquées par la pandémie de Covid-19, le club présidé par Florentino Pérez ne compte pas rester attentiste à l’été 2021. Et pour cause, les Merengue auraient cette fois de grands projets de recrutement ! En effet, annoncés de longue date sur les traces de Kylian Mbappé, les Madrilènes pourraient alors avoir l’occasion de le recruter à bas coût, à un an du terme de son contrat au PSG, s’il ne prolonge pas d’ici là. La donne serait similaire pour Eduardo Camavinga, qui plairait particulièrement à Zinedine Zidane et qui pourrait lui-aussi faire l’objet d’une offre à un an du terme de son bail au Stade Rennais.

Sergio Ramos, Marcelo, Isco, Luka Modric et Luka Jovic poussé dehors ?