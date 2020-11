Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà un plan B à Mbappé !

Publié le 20 novembre 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Braut Haaland depuis maintenant plusieurs mois, le club de la capitale espagnole ne ferait pas du buteur norvégien une priorité absolue.

Bien qu’il soit toujours performant au Real Madrid, Karim Benzema est désormais âgé de 32 ans et se rapproche progressivement de la fin de sa carrière. De ce fait, les Merengue avaient pris la décision d’anticiper sa succession il y a un an en enrôlant Luka Jovic, mais ce dernier ne parvient pas à s’imposer dans l’effectif madrilène. Par conséquent, le dossier de la succession de Karim Benzema pourrait bien être être relancé et, dans cette optique, le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Braut Haaland depuis le printemps dernier.

Le dossier Erling Braut Haaland dépendant de Kylian Mbappé ?