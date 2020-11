Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est encore possible pour Mbappé !

Publié le 21 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Ancien vice-président de l'AS Monaco et désormais agent de joueurs, Vadim Vasilyev n'écarte aucune option pour l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé sera l'un des enjeux majeurs du PSG dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022, et plusieurs équipes comme le Real Madrid ou Liverpool scrutent la situation et s'apprêtent à saisir l'occasion en fin de saison alors que l'ancien Monégasque n'aura plus qu'un an de contrat. Par conséquent, Leonardo tentera de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Vadim Vasilyev, qui a connu le Champion du monde à l'AS Monaco lorsqu'il était vice-président du club du Rocher, évoque ce dossier.

Vasilyev évoque plusieurs options pour Mbappé