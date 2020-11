Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir avec Guardiola !

Publié le 21 novembre 2020 à 10h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, Pep Guardiola a mis un terme à toute rumeur de départ au cours des prochains mois en prolongeant son contrat avec Manchester City jusqu'en 2023. Toutefois, le technicien catalan pourrait quitter la Premier League avant l'expiration de son bail...

Arrivé en 2016 sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola n'a pas encore accompli tout ce qu'il souhaitait réaliser avec les Citizens . Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, où les candidats à la présidence du club culé faisaient du retour du technicien catalan un objectif majeur, Pep Guardiola aurait également été concrètement approché par la Juventus de Turin et le PSG. Alors que Thomas Tuchel vit probablement ses derniers mois en tant qu'entraîneur du PSG, Leonardo aurait sondé Pep Guardiola afin de prendre la succession du technicien allemand, selon les informations de Guillem Balague : « Il y a eu des offres de la Juventus, du Paris Saint-Germain et d'autres, mais il est content. Il s'amuse, il est entouré part des gens en qui il a confiance, il contrôle les décisions sportives et il est heureux que rien de ce qui se passe dans les vestiaires ne sorte dans la presse, ce qui arrivait au Bayern et à Barcelone. Nous savions tous que Manchester City avait mis une proposition sur la table - nous ne savions pas quelle en serait la durée - et City n'allait pas lui mettre la moindre pression » . Toutefois, souhaitant remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, Pep Guardiola a décidé de prolonger de deux saisons supplémentaires, mais pourrait ne pas s'éterniser en Premier League...

Une clause de départ dans son contrat ?