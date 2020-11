Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de la stratégie du clan Mbappé !

Publié le 21 novembre 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 21 novembre 2020 à 8h16

Tiraillé entre prolonger au PSG ou se lancer un challenge ailleurs, Kylian Mbappé aurait un mis sur pied avec ses proches, un plan bien précis pour son avenir.

Leonardo n’y est pas allé par quatre chemins. Lors d’un récent live Facebook pour la page officielle du PSG, le directeur sportif du Paris Saint-Germain assurait que le club de la capitale comptait s’occuper des prolongations de contrat de Neymar, d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé notamment. Jeudi, L’Équipe a dévoilé que le PSG aurait déjà eu des entretiens constructifs avec le clan Mbappé concernant une prolongation de contrat. Néanmoins, le Français serait indécis à propos de la suite de sa carrière, poursuivre au PSG ou s’en aller. La pépite parisienne aurait cependant les choses bien en main pour son avenir.

Mbappé ne fermerait aucune porte