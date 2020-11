Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane aurait fait une énorme annonce en coulisse !

Publié le 21 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors qu’il ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Isco aurait décidé d’annoncer au club ses envies de départ lors du mercato d’hiver.

La rupture semble totale. À 28 ans, Isco n’est plus en accord avec le Real Madrid. Le milieu espagnol a été délaissé par Zinédine Zidane. Son départ semblait alors programmé. Même si les représentants du joueur avaient récemment fermé la porte à un éventuel départ du Real Madrid cet hiver, le milieu très concurrentiel de la Maison Blanche pousserait Isco vers la sortie. D’autant que le joueur lui-même viendrait d’émettre le souhait de quitter le Real Madrid dès cet hiver.

Isco veut quitter le Real Madrid !