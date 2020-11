Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est enfin fixé pour Christian Eriksen !

Publié le 21 novembre 2020 à 10h45 par A.D.

Leonardo et le PSG auraient coché le nom de Christian Eriksen en vue du dernier mercato estival. Alors que le milieu offensif danois est finalement resté à l'Inter, le club parisien songerait toujours à le recruter. Désireux de vendre Christian Eriksen au mois de janvier, Antonio Conte l'évaluerait à environ 22M€.

Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera à l'été 2019, Leonardo souhaitait absolument renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel lors du dernier mercato. Avant de recruter Danilo Pereira et Rafinha cet été, le directeur sportif du PSG aurait été attentif à la situation de Christian Eriksen. Alors que le Danois est toujours en difficulté à l'Inter, Leonardo envisagerait toujours de le recruter. De leur côté, les Nerazzurri seraient prêts à se séparer de Christian Eriksen et auraient fixé leurs exigences.

Un transfert à 22M€ pour Christian Eriksen ?