Mercato - PSG : L'avenir de Pep Guardiola déjà tout tracé ?

Publié le 21 novembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que Leonardo aurait approché Pep Guardiola afin de prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, le technicien espagnol a pris la décision de prolonger son contrat avec Manchester City, et pourrait voir son avenir loin de l'Europe, alors qu'un départ en MLS serait une possibilité...

Auteur d'un début de saison en demi-teinte du côté du PSG et en fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel vit probablement ses derniers mois sur le banc du PSG. Si Leonardo a récemment affirmé n'avoir contacté aucun autre entraîneur pour prendre la succession de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, le directeur sportif aurait en réalité approché Pep Guardiola, selon les informations de Guillem Balague sur les ondes de la BBC : « Il y a eu des offres de la Juventus, de Paris Saint-Germain et d'autres, mais il est content » . Alors qu'il a pris la décision de prolonger son contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, l'avenir de Pep Guardiola pourrait s'écrire loin du PSG après son départ de Manchester.

Un départ pour New York City envisagé ?