Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manœuvres déjà lancées pour cette piste offensive ?

Publié le 21 novembre 2020 à 11h45 par A.D.

Alors qu'il aurait relancé le dossier Arkadiusz Milik, Leonardo serait en concurrence avec Tottenham, l’Atletico et l’AS Roma, mais ce ne serait pas tout. Le directeur sportif du PSG devrait également se méfier de l'Inter, qui aurait déjà approché l'attaquant du Napoli.

Avant de s'octroyer Moise Kean cet été, Leonardo aurait songé à recruter Arkadiusz Milik. Malgré l'arrivée du jeune talent italien (20 ans) au Camp des Loges, le directeur sportif du PSG n'aurait pas fait une croix sur l'attaquant du Napoli. Selon les informations d’ Il Messaggero , divulguées ce vendredi, Leonardo en pincerait toujours pour Arkadiusz Milik - qui sera en fin de contrat le 30 juin - et envisagerait de boucler son transfert au mois de janvier. Toutefois, l'ancien du Milan AC serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Tottenham, l’Atletico et l’AS Roma seraient également dans le coup pour Arkadiusz Milik. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo et du PSG, l'Inter serait entré dans la danse pour le buteur de Naples.

L'Inter aurait approché Arkadiusz Milik