Mercato - PSG : Un message fort envoyé par Mbappé pour son avenir ?

Publié le 21 novembre 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que sa situation n’en finit plus de faire parler, Kylian Mbappé s’est fait remarquer lors du match contre l’AS Monaco (3-2) pour ses deux buts, mais également pour sa célébration qui n’est pas passée inaperçue…

Il ne se passe pas une seule journée sans que le nom de Kylian Mbappé ne soit cité par la presse espagnole. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’attaquant de 21 ans est la priorité du Real Madrid pour l’été prochain, incitant la direction parisienne à rapidement sécuriser son avenir. Leonardo a confirmé il y a quelques jours l’existence de discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé, mais ce dernier semble vouloir prendre son temps avant de trancher. En Espagne, on annonce ainsi que son arrivée au Real Madrid ne ferait aucun doute l’été prochain à condition que les Merengue soient en mesure de financer une telle opération.

Quand Mbappé embrasse l’écusson du PSG

En attendant, c’est avec le maillot du PSG que Kylian Mbappé a foulé la pelouse du Stade Louis-II ce vendredi. Le club de la capitale s’est incliné face à l’AS Monaco (3-2), mais le Bondynois a inscrit les deux buts de son équipe et pensait même réaliser un coup du chapeau juste avant la mi-temps, synonyme de 100e but sous les couleurs parisiennes pour lui. Un triplé finalement annulé pour un hors-jeu, mais l’attaquant français s’est fait remarquer par sa célébration avant l’intervention de la VAR. Kylian Mbappé s’est en effet dirigé vers la caméra pour venir embrasser l’écusson du Paris Saint-Germain sur sa tunique. Un geste fort qui fait réagir dans ce moment où son avenir est au coeur de l’actualité...