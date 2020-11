Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour Longoria dans le dossier Giroud ?

Publié le 21 novembre 2020 à 15h15 par A.D.

En difficulté à Chelsea, Olivier Giroud aurait alerté l'OM, l'OL et les Girondins de Bordeaux. Alors que le buteur français figurerait également sur les tablettes de l'Inter, Antonio Conte lui préférerait Arkadiusz Milik.

En cruel manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait changer de club au mois de janvier pour se donner un maximum de chance de disputer l'Euro l'été prochain avec les Bleus. Alors que l'OM, l'OL et les Girondins de Bordeaux seraient en embuscade pour le buteur des Blues , Michaël Manuello a expliqué clairement qu'un retour en France n'était pas une priorité. « Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité. En terme d'émotions, il y a d'autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à la recherche de temps de jeu. Il est en recherche de plaisir, de qualité de vie et d'émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté ça sera plus intéressant pour lui à vivre. L'idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre culture, de faire un autre tour d'horizon. Mais il y a une ouverture d'esprit pour aller vivre quelque chose ailleurs à l'étranger » , a détaillé l'agent d'Olivier Giroud. Et cette soif de nouveauté, le champion du monde français pourrait l'assouvir du côté de l'Inter. Mais heureusement pour l'OM, l'OL ou encore les Girondins de Bordeaux, les Nerazzurri ne verraient Olivier Giroud que comme une option secondaire.

Antonio Conte préférerait Arkadiusz Milik à Olivier Giroud