Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Oliver Giroud fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 21 novembre 2020 à 12h15 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud reconnaît qu'il pourrait envisager de partir afin de retrouver de la confiance avant l’Euro en juin prochain.

Barré par Timo Werner et Tammy Abraham à Chelsea, Olivier Giroud pourrait être tenté par une nouvelle expérience. Ces derniers jours, le nom du deuxième meilleur buteur de l'Histoire de l’équipe de France avait été associé à plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, l’OL et Bordeaux. Pourtant, l’agent du joueur, Michaël Manuello, a récemment écarté cette idée. « Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité » . En tout cas, une chose est sûre, Olivier Giroud devra se poser les bonnes questions sur son avenir.

« Il faudra que je prenne une décision en janvier »