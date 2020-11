Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour cet attaquant !

Publié le 21 novembre 2020 à 14h45 par A.D.

Malgré le recrutement de Moise Kean cet été, Leonardo voudrait toujours attirer Arkadiusz Milik vers le PSG. Alors que l'Inter pourrait lui mettre des bâtons dans les roues, le directeur sportif parisien aurait de quoi rester serein sur ce dossier.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo aurait examiné l'idée de recruter Arkadiusz Milik pour renforcer l'attaque de Thomas Tuchel. Alors qu'il a finalement opté pour Moise Kean, le directeur sportif du PSG n'aurait pas pour autant tiré un trait sur le buteur de Naples. En fin de contrat le 30 juin, Arkadiusz Milik susciterait toujours l'intérêt de Leonardo selon les dernières informations d' Il Messaggero . En effet, le dirigeant parisien voudrait profiter de la situation contractuelle du Polonais pour le récupérer à moindre cout au mois de janvier. Et il ne serait pas le seul à avoir cette idée en tête.

Un transfert à l'Inter à exclure pour Milik ?