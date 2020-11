Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Mbappé, Camavinga... Zidane doit trancher !

Publié le 21 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Le Real Madrid semble préparer un mercato estival 2021 particulièrement ambitieux. Mais Zinedine Zidane verra-t-il tous ses souhaits être exaucés ?

La saison dernière, le Real Madrid a remporté son premier titre majeur depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Pourtant, l’équipe de Zinedine Zidane semble loin de son niveau de 2016/2018, lorsqu’elle était clairement la meilleure au monde. Pas de panique, Florentino Pérez a tout prévu. AS et MARCA assurent régulièrement que le président madrilène est en train de préparer le terrain à une véritable révolution. Exit la vieille garde, représentée par Luka Modric ou encore Marcelo. Place à la nouvelle génération ! Et bien sûr, la figure de proue de cette nouvelle génération n’est autre que Kylian Mbappe. La star du Paris Saint-Germain est tout simplement le grand rêve du Real Madrid, qui d’après la presse madrilène aurait fait exprès de peu investir sur le mercato ces dernières années, afin de lancer une offensive de taille lors de l’été 2021.

Mbappé, Camavinga, Pogba... Zidane rêve en grand !

Kylian Mbappé n’est toutefois pas le seul jeune joueur visé par le Real Madrid. Révélation de la dernière saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga est l’un des joueurs les plus en vue de sa génération et donc, une cible concrète du club madrilène. Le nouveau prodige français a toutefois récemment calmé les choses en expliquant en conférence de presse : « J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard ». Avec Mbappé et Camavinga, à Madrid on viserait un autre Français. Zinedine Zidane ne semble en effet toujours pas avoir oublié Paul Pogba. Ce dernier ne serait pas vraiment apprécié par Florentino Pérez, mais Zidane est persuadé qu’il est la recrue idéale pour renforcer le milieu du Real Madrid.

Mais le Real Madrid ne peut pas tous les acheter