Mercato - PSG : La succession de Mbappé relancée par le FC Barcelone ?

Publié le 21 novembre 2020 à 15h45 par B.C.

Alors que le PSG ciblerait Joao Felix en cas de départ de Kylian Mbappé, le FC Barcelone apprécierait également énormément l’international portugais de l’Atlético.

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Un danger de taille pour le club de la capitale, qui souhaiterait conserver son attaquant. Cela n’empêcherait toutefois pas la direction parisienne de travailler sur sa succession, et d’après les dernières informations d’ OK Diario, c’est du côté de l’Atlético de Madrid que le PSG souhaiterait piocher le remplaçant de Kylian Mbappé. Joao Felix serait en effet sur la short-list du club de la capitale, mais le dossier s’annonce compliqué puisque les Colchoneros n’envisagent pas le départ de leur pépite, qui dispose d’une clause libératoire de 300M€. De plus, il pourrait y avoir un concurrent de poids face au PSG.

Le Barça reste intéressé par Joao Felix