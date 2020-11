Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane au coeur de la volonté de départ d'un indésirable ?

Publié le 21 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco aurait pris la décision de chercher une porte de sortie dès cet hiver. Sa relation avec Zinedine Zidane, qui se serait dégradée au fil des saisons, serait un des facteurs des velléités de départ de l'Espagnol...

Recruté en 2013 en provenance de Malaga contre un chèque de 30M€, Isco pourrait vivre ses dernières semaines sous le maillot du Real Madrid. En fin de contrat en 2022, le milieu espagnol pourrait quitter les Merengues dès cet hiver, et ce à sa propre demande. Longtemps indiscutable dans le onze de départ du Real Madrid sous Zinedine Zidane, Isco a peu à peu perdu sa place en raison de blessures à répétition, ne parvenant jamais à retrouver son meilleur niveau. Ainsi, ne voyant plus d'avenir pour lui au sein de la Casa Blanca, le milieu de 28 ans aurait pris la décision de demander à quitter le Real Madrid cet hiver, pour de nombreuses raisons...

Zidane, Euro, fin de cycle... Les raisons du choix d'Isco !